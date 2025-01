Akop Szostak pokazał, jak KIEDYŚ wyglądał. "Zmagałem się z zaburzeniami odżywiania"

W mijających miesiącach u Akopa Szostaka wiele się działo. W listopadzie informowaliśmy, że jego rozwód z Sylwią powoli staje się faktem, a do jednego z warszawskich sądów wpłynął już pozew rozwodowy. Jeszcze niedawno para zapewniała, że próbują dać sobie kolejną szansę, co, jak widać, niestety się nie udało.

Tak zmienił się Akop Szostak. "Kiedyś zmagałem się z zaburzeniami odżywiania"

Każdy, kto śledzi jego instagramowy profil, wie, że ten może poszczycić się imponującą sylwetką. Jak to w życiu bywa, droga do sukcesu była jednak długa i wyboista, co potwierdził w nowym wpisie. Odezwę do obserwujących opatrzył zdjęciem, na którym zaprezentował, jak zmieniła się jego sylwetka.