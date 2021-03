Anna Wendzikowska ZNÓW na wakacjach. "Tydzień tylko dla siebie"

Agata 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czyli teraz wystarczy wypinać pupę do zdjęć na hotelowym leżaku i w basenie żeby zostać nazwanym podróżnikiem? To kim byli śp. Tony Halik i Aleksander Doba? Ciężkie życie ma ta pani. Wieczna pogoń za akceptacją, za lajkami, bo lajki dają przecież kasę. Czy ta kiecka będzie wystarczająco dobrze wyglądać na zdjęciu? Czy makijaż się nie rozmaże w basenie? Czy ta palma jest wystarczająco malownicza? I czy filtr przykryje celulit na tyłku? Normalny człowiek może nie jeździ na wakacje co miesiąc ale jak już jedzie to odpoczywa. Ona tylko zmienia stylizacje, szuka plenerów do zdjęć, wygina się i obrabia zdjęcia przed wrzuceniem na insta. Smutne, puste życie.