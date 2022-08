Antek Królikowski coraz śmielej dzieli się szczegółami życia z Izabelą. Zdradził imię ich psa...

Qwertty 17 min. temu zgłoś do moderacji 14 4 Odpowiedz

Już wiemy na jaki film nie iść do kina :) przepraszam innych aktorów którzy w tym filmie występują :( a co do tej jego Wywłok..i pycha kroczy przed upadkiem to pierwsze a drugie bardzo razi ich hipokryzja hejtowac Antka to bee ale jego żonę to już super serduszkuje wszystko co opluwa Asie … dobra zmiane zaczynamy od siebie