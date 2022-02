Antek Królikowski ociepla wizerunek w tabloidzie, a "tajemniczy informator" donosi: "Aśka była ZABORCZA!"

Niestety próby ratowania twarzy na razie spełzły na niczym, bo internauci nie dają Królikowskiemu chwili wytchnienia. Aktor co prawda próbował wchodzić w dyskusję i bronić się przed pełnymi oburzenia komentarzami, jednak wizja romansu z sąsiadką żony, która była w tym czasie w zaawansowanej i w dodatku zagrożonej ciąży, położyła się cieniem na jego wizerunku .

Nie oznacza to natomiast, że Antek nie próbuje zawalczyć o odrobinę dobrej prasy. "Super Express" właśnie pochwalił się zdjęciami z wizyty aktora i jego matki, Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej , w domu Asi, która jest w połogu . Na fotografiach widzimy, jak zamaskowana aktorka i jej uczynny syn w okularach przeciwsłonecznych i z torbami prezentów wchodzą do budynku.

Zobacz także: Antek Królikowski: "Nigdy nie chodziłem na randki. Ciesze się z tego, co mam. Mam żonę i dziecko w drodze"

Jednocześnie tabloid postanowił wypytać tajemniczego informatora o kulisy rozstania znanej pary. Jak twierdzi rozmówca dziennika, Opozda i Królikowski kłócili się już od dawna, ale do końca się łudzili, że wspólna pociecha scementuje ich związek. Tak się jednak nie stało, a Joanna miała być wobec niego "zaborcza", co, w obliczu nowego związku Antka za plecami żony, brzmi raczej jak nieśmieszny żart...

Co więcej, gdy kłótnie nie słabły, Antek postanowił wyruszyć w podróż po Atlantyku w ramach nowego formatu TVN-u. Niestety rozłąka też nic nie dała. Choć informator gazety był bardzo chętny do rozmowy, to sam zainteresowany nadal nabiera wody w usta i grozi jedynie, że sam zdecyduje, kiedy zabrać głos.