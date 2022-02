Sylwia Bomba ocenia zachowanie Antka Królikowskiego: "Tylko jedno słowo dla takiego chłopca"

Roma 30 min. temu zgłoś do moderacji 142 7 Odpowiedz

Moja prababcia zakochała się w żołnierzu. Była młoda, a przez wieś przechodziło polskie wojsko. Stacjonowali kilka tygodni w pobliżu, ale musieli się pożegnać, bo wojsko ruszyło dalej. Kilka tygodni potem okazało się, że babka jest w ciąży. Nie było telefonów ani telegramów. Chłopaki z wioski się dowiedzieli, wyszła wieść ze wsi i szła kolejnymi tygodniami - doszła do dowództwa. Żołnierz jak się dowiedział to dostarczył list, że wróci. I wrócił, z prababką się ożenił. Mieli jeszcze potem czworo dzieci. Pradziadek powiedział mi kiedyś, że jeśli mężczyzna nie chce się zająć kobietą i dzieckiem - to powinno się go pozbawiać możliwości posiadania potomstwa, bo hańbi honor i płodzi dzieci, o których przyszłość nie jest w stanie zadbać. Rozumiem, że Antek nie chce być z Joasią, bo jest jeszcze Kasia, Zosia, Basia i tak dalej, a on biedny nie radzi sobie z amorami. Ok, to ludzkie. Ale nie możemy postępować względem swojego widzimisię i jakoś to będzie. Możemy mówić, że Joasia da radę, tak samo jak da sobie radę Madzia Stępień i tak dalej. Dzieci wychowają, tego jestem pewna i dzieciom pewnie nie będzie niczego brakowało, ale ojciec, który zostawia matkę i idzie do innej baby - nie jest NIC wart.