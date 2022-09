Antek Królikowski opowiada o swej chorobie: "Na scenie SPARALIŻOWAŁO MI PÓŁ TWARZY"

Aknieżka 35 min. temu zgłoś do moderacji 70 36 Odpowiedz

Szkoda ze nie cala! Za to klamanie i dziamanie na lewo i prawo i uzalanie sie nad soba. Moze to konsekwencja tego ze probowales zorganizowac walke i na niej zarobic, w obliczu wojny, a takze to jak potraktowales zone i syna. Swiat ci probowal dac do zrozumienia, ze powinienes w koncu zamilknac i zniknac.