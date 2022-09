Antek Królikowski zapewnia, że przed rozwodem płyną do niego wyrazy wsparcia: "Nie będę chował głowy w piasek"

Niewiele ponad rok od ślubu Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego para niecierpliwie oczekuje dnia rozprawy rozwodowej. Do wyjaśnienia jest sporo spraw - od alimentów, od których, jak twierdzi Opozda, miga się Królikowski, po podział opieki nad synem, do której rwie się tata Vincenta, utyskując, że Joasia nie daje mu pola do popisu na tym polu.

Na pewno miałem dużo czasu na przemyślenia, na koncentrację nad paroma problemami, które w życiu mi się pojawiły, z którymi musiałem zacząć walczyć. Też gdy pojawiają się problemy natury osobistej, to niechętnie człowiek się dzieli wszystkim ze światem, dlatego nie ma o czym gadać. Wydaje mi się, że przerwa była mi potrzebna, ale dziś wracam do zawodu i chcę pracować. Chcę robić to, co kocham, w czym się spełniam i co daje mi poczucie, że to wszystko ma sens i na pewno nie będę chował głowy w piasek, będę po prostu działał - zapowiedział.