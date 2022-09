Antek Królikowski z brutalną szczerością o małżeństwie z Joanną Opozdą: "To nie było moje MARZENIE. Nigdy nie mieszkałem z Asią, TYLKO NAPRZECIWKO"

To, co mnie motywowało, to były kobiety, filmy - wyjawił. Wiele jestem w stanie zrobić dla swoich marzeń. Kieruję się kobietami. Kobiety uwielbiam. Świat byłby bez nich gorszym miejscem.

Z uwagi na moje problemy w życiu nie było lekko - mówił "Królik". Jestem na takiej drodze, na jaką sobie zasłużyłem, zobaczę gdzie mnie to doprowadzi. Jestem szczęśliwy, ale mam dużo rzeczy do przepracowania. Umarł mi ojciec, miałem problemy w życiu prywatnym. Chciałem żyć pełnią życia.

Gwiazdor przekonuje, że jak kocha, to na zabój i dla drugiej połówki jest skory do poświęceń. Stwierdził też, że "zwariował" dla obecnej partnerki, Izabeli.

Nigdy nie mieszkałem z Asią, tylko naprzeciwko - zapewnił. W tej chwili jestem w trakcie sprawy rozwodowej, nie róbmy większej komedii z mojego życia. To nie jest śmieszne, że ludzie się rozstaja w takich okolicznościach, że ludzie zaglądają nam przez balkon i musimy się tłumaczyć ze wszystkiego. Niszczeni są nasi bliscy. To nie jest śmieszne. Wzięliśmy ślub, ale to nie wszystko było, jak powinno. Nie udało nam się utrzymać tego związku. Żałuję, że to wszystko wyszło na światło dzienne i zostało poddane publicznej debacie, bo cierpi rodzina moich bliskich i po stronie mamy mojego dziecka. Staramy się to uspokajać, bo Vincent to super mały, kochany człowiek i zasługuje, żeby wychowywać się w fajnym świecie.