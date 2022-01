Antek Królikowski publicznie wspiera Joannę Opozdę po awanturze w Busku-Zdroju. Andrzej Duda LUBI TO...

5* 3* 14 min. temu zgłoś do moderacji 12 5 Odpowiedz

A co niby Anżej ma innego do roboty? Miał akurat chwile, bo nic do podpisania nie przynieśli, to serfuje w necie. Inflacja szaleje, wszystko się sypie, ludzie u kresu wytrzymałości jak patrzą na przekręty i kłamstwa władzy, a Anżej się bawi…..