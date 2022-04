Antek Królikowski rozprawia o stwardnieniu rozsianym w finale "Przez Atlantyk": "Bałem się, że podczas rejsu dostanę RZUTU"

Ego 22 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Uważam i nigdy tego nie robię, że z chorób nie robię sobie żartów. Absolutnie nie należy kłamać na temat chorób bo jest to obrzydliwe i jest to zbyt poważna sprawa dla nas i dla najbliższych chorego. Jest mega obrzydliwe wzbudzanie litości wymyślając sobie chorobę której tak naprawdę nie mamy. Jeżeli A jest naprawdę chory to bardzo współczuję bo to bardzo poważne schorzenie. Czytając jednak to co on ostatnio wyprawia bo tylko z artykułów na jego temat pochodzi moja wiedza jak żyje to mam duże wątpliwości jeżeli chodzi o jego chorobę. Korzystanie z używek nie sprzyja żadnym chorobom a co dopiero tym bardzo poważnym. Balangowy styl życia jaki prowadzi to też nie pomaga żadnej chorobie. Zatem dzieciaku Antosiu może lepiej zejdź wszystkim z oczu, przestań się publicznie wypowiadać na temat swojego życia unikaj kompromitujących fot bo jak tak dalej będziesz żył to hejt nieustannie będzie na ciebie się wylewał.