Ekspertki BEZLITOŚNIE oceniają strategię ratowania wizerunku przez Antka Królikowskiego: "Zasłanianie się chorobą jest PONIŻEJ PASA"

W takich sytuacjach bardzo trudno jest odbudować zaufanie. Trzeba na to bardzo długo pracować - komentuje Sylwia Buda, specjalistka w dziedzinie wizerunku medialnego. Nie ma raczej co liczyć na to, że pomogą szybkie sposoby. Zwłaszcza takie, jak informacja o chorobie. Nie chcę oczywiście twierdzić, że Królikowski nie jest chory, rzeczywiście może tak być. Ale to, co zrobił, nie ma przecież nic wspólnego z chorobą, więc co to za tłumaczenie? Poza tym to zdecydowanie nieodpowiedni moment na podawanie takich informacji. Teraz to brzmi raczej jak błaganie o litość: "Jestem taki biedny i chory, nie zasługuję na takie traktowanie, dajcie mi spokój". Nie sądzę, żeby mu to specjalnie pomogło w ratowaniu jego, rzeczywiście, bardzo nadwątlonego dziś wizerunku.