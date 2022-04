TYLKO NA PUDELKU: Antek Królikowski chciał, by fragment o chorobie znalazł się w programie "Przez Atlantyk": "Sam to zaproponował"

MASZ PRAWO WI... 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Pomijając już cały ten skandal z Królikowskim ale to co obecnie usiłuje robić stacja TVN to żenujące że uważa widzów za kretynów bo chcąc wyjść z twarzą z tej całej szopki związanej z Królikowskim zaczyna mieszać dwa różne wątki robiąc jakiś dogrywki programu do wcześniej zaistniałej sytuacji co jest pomieszaniem pojęć , skoro jak pisze art. produkcja TVN wcześniej wiedziała o jego chorobie to proszę pokazać w sposób przejrzysty polisy ubezpieczeniowe na czas tego rejsu i jaka firma ubezpieczeniowa postanowiła ubezpieczyć Królikowskiego przy tak ryzykownym projekcie jakim był ten rejs przez Atlantyk ....Czy nie jest to prawdą że produkcja tego programu dopiero po medialnej burzy wokół osoby Królikowskiego dowiedziała się o rzekomej chorobie tego człowieka i teraz wespół zaczyna wraz z nim opowiadać te wymyślone historie o rzekomej chorobie chcąc zachować twarz w związku ze spadającą oglądalnością tego programu , mam nadzieję że trzymając się narracji stacji TVN MASZ PRAWO WIEDZIEĆ stacja stanie na wysokości zadania i przedstawi całkowitą prawdę zamiast brnąć w te kłamstwa wymyślone prze PR