Antek "nie będę rozmawiał z kmiotem" Królikowski WYRZUCA PAMPERSY, wychodząc z mieszkania Joanny Opozdy (ZDJĘCIA)

Od kilku dni portale plotkarskie sporo rozpisują się o relacji Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego . Z początku były to pozytywne doniesienia o narodzinach ich synka Vincenta. Wszystko zmieniło się, gdy na jaw wyszła informacja o romansie aktora z inną kobietą . W sieci zawrzało - w dyskusję na temat zdrady włączyli się użytkownicy mediów społecznościowych, w tym nawet osoby publiczne.

Królikowski do tej pory nie skomentował oficjalnie krążących i kompromitujących go doniesień, nie oznacza to jednak, że gwiazdor całkowicie unika medialnego rozgłosu. Aktualnie promuje nowy program TVN "Przez Atlantyk", ucieka przed reporterem Pudelka, a w wolnych chwilach odwiedza instagramowy profil, aby pochwalić się ujęciami z niedawno narodzonym synkiem.