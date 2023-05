Antoni K. z ZARZUTEM PROKURATORSKIM! Chodzi o alimenty: "Uchylał się od wykonywania swojego obowiązku"

Adam 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

opozda zrujnowala mu kariere, Antoni od dawna nigdzie nie gra i nie ma dochodow, wiec jak ma placic 10tysiecy zlotych miesiecznie? Poza tym z jakiej racji ma placic na opozde? Byli razem krotko, ona zarabia na insta, wiec nie jest w sytuacji gdzie nie otrzymuje wynagrodzenia. Od kiedy utrzymanie rocznego dziecka i pracujacej kobiety kosztuje 10 tysiecy? Niezaleznie kto sprawuje opieke nad dzieckiem jego utrzymanie spoczywa na obojgu rodzicow, wiec i opozda powinna przyczyniac sie do utrzymania syna, a ona jeszcze dodatkowo zarabia na dziecku. Kilkadziesiat tysiecy zlotych zaleglosci? Mam nadzieje, ze sad przyjrzy sie wymaganiom opozdy i zasadzi rozsadna kwote, bo to niezrozumiale jak mozna tyle ustalic. opozda miala i ma wlasne mieszkanie, wiec nie musi wynajmowac, ograbila Antka ze 130 tysiecy zlotych jak juz sie rozstali, brala po 15 tysiecy za testy na obecnosc leku i jeszcze smie zdac wiecej? opozda nie ma wstydu, wyszla za Antka, nie chciala z nim mieszkac, a teraz zada na siebie alimentow jak zona, ktora spedzila z mezem lata i zostala bez niczego. Widac co to za osoba, msciwa, wredna i nie spocznie poki nie zniszczy czlowieka. Kobieta kupuje sobie torebusie za kilkanascie tysiecy zlotych, nowe mieszkania, a od ojca dziecka zada niebotycznej kwoty nie tylko na dziecko, ale i na siebie. Nie szanuje alimenciarzy, ale jestem pewien, ze nie chodzi o to, ze Antek nie placi tylko o to, ze nie placi tyle ile ta dziunia zada. Mozna za Antonim nie przepadac, ale to chore, zeby oskarzac go o nieplacenie alimentow w takiej wysokosci i zadac alimentow na siebie, zdrowa, zarabiajaca babe.