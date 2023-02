Antoni Królikowski docenił wsparcie Maryli Rodowicz? Opublikował nagranie ze spaceru z piosenką artystki w tle (FOTO)

Antoni Królikowski tłumaczy się z tego, że zatrzymała go policja i mówi o substancjach odurzających

Królikowski zdążył już odnieść się do rewelacji na swój temat, zapewniając, że pozytywny wynik narko-testu jest spowodowany tym, że w ramach terapii regularnie korzysta z medycznej marihuany. Według aktora funkcjonariusze byli wcześniej poinformowani, że w tym miejscu i o tej konkretnej godzinie ma on być pod wpływem nielegalnych substancji. Niedługo później opublikował pogodne selfie wykonane w lustrze, pod którym napisał, że co go nie zabije, to go wzmocni.