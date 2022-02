Arkadiusz Milik i znudzona Agatycze obserwują zmagania graczy na turnieju tenisa w Marsylii (ZDJĘCIA)

W piątek piękna blondynka towarzyszyła Arkowi na słynnym turnieju tenisa Tournoi de Marseille odbywającym się we Francji. Obok pary na widowni dostrzec można było kolegów Milika z drużyny Olympique Marsylia - Loenardo Balerdi i Alvaro Gonzaleza. Na zdjęciach zrobionych przez obecnych na wydarzeniu fotografów można dostrzec, jak Milik z uwagą śledził to, co dzieje się na korcie, podczas gdy Agatycze sprawiała wrażenie lekko znudzonej. Twarz fit-influencerki rozjaśniała się tylko wtedy, gdy od czasu do czasu ukochany szeptał jej czule do ucha.