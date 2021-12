CSI Pudelek: Jessica Ziółek spotyka się z MŁODSZYM o cztery lata... PIŁKARZEM?! Polecieli razem do Dubaju! (ZDJĘCIA)

W styczniu poinformowaliśmy Was, że związek Arkadiusza Milika i Jessiki Ziółek przeszedł do historii. Miłość piłkarza i celebrytki narodziła się w śląskim centrum handlowym i trwała prawie dziesięć lat. Choć para uchodziła za wyjątkowo zgraną, ostatecznie ich historia nie doczekała się happy endu. Spostrzegawczy fani błyskawicznie wypatrzyli, że narzeczeni spędzili osobno sylwestra i przestali publikować w sieci wspólne zdjęcia, a z dłoni Jessiki zniknął zaręczynowy pierścionek. W końcu Ziółek zmieniła status związku na Facebooku na "wolna", tym samym potwierdzając pogłoski o rozpadzie związku.

Niedługo po tym, jak świat dowiedział się o rozstaniu Ziółek i Milika , piłkarz zaczął być widywany w towarzystwie nowej wybranki, Agaty Sieramskiej. Paparazzi już kilka razy przyłapywali parę podczas wypadów na miasto, zakochani mają też za sobą pierwsze wspólne wakacje. Wygląda jednak na to, że Jessica Ziółek również zdążyła spotkać na swej drodze nowego ukochanego. Według naszych informacji, obecnie celebrytka układa sobie życie z młodszym o cztery lata piłkarzem Ekstraklasy.

Wybrankiem Ziółek ma być Miłosz Mleczko - 22-latek, który na co dzień gra na pozycji bramkarza w Lechu Poznań. Para spotyka się od pewnego czasu i wszystko wskazuje na to, że póki co planuje rozwijać uczucie z dala od ciekawskich spojrzeń. Zakochani czasem zostawiają jednak w sieci subtelne wskazówki potwierdzające łączące ich uczucie. Jessice i Miłoszowi zdarzało się już publikować relacje z tych samych imprez - pod koniec listopada piłkarz i celebrytka wspólnie pozowali na urodzinach pociechy klubowego kolegi Mleczka, Radosława Murawskiego. Mało tego, aktualnie para wspólnie przebywa na wakacjach.