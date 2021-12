Oni rozstali się w 2021 roku. Rozwód Kim Kardashian i Kanye Westa, koniec miłości Zamachowskich, miłosne perypetie Miśka Koterskiego… (ZDJĘCIA)

Jola_54waga 14 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

To dla mnie bardzo smutne święta. Moje dzieci nie potrafią zrozumieć, że po śmierci ich ojca chcę jeszcze być szczęśliwa. Nie akceptują mojego nowego partnera. Zwłaszcza syn. Wczoraj bardzo przykro zrobiło mi się, kiedy syn przywiózł jedynie wnuczka, który na chwilę do mnie przyszedł po prezent, a on nawet nie wyszedł z samochodu i się nie przywitał, bo samochód Piotra zobaczył. Dodatkowo przy okazji jakiś rodzinnych imprez, kiedy się spotykamy ciągle przezywa mojego partnera od Kulawego Mo, bo ma problemy z chodzeniem. A córka wcale nie lepsza, bo Wigilię spędzaliśmy u niej i ciągle o pieniądzach i podziale majątku od ojca.