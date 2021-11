Yolanda Hadid WTARGNĘŁA do domu Zayna Malika?! Na jaw wychodzą nowe fakty

😎😎😎 wczoraj zgłoś do moderacji 72 0 Odpowiedz

Nie oceniam kolesia ... historie bywają różne i wcale nie musi być tak jak się wszystkim wydaje ... Ja też przechodziłam gehennę z moją teściową , doprowadzała mnie do szału , regularnie w myślach wbijałam jej siekierę w plecy 🤣🤣🤣 Robiła sobie co jej się żywnie podobało ... np. odbierała moje listy polecone ( jej córka pracowała na poczcie ) otwierała i czytała po czym dzwoniła do mojego męża z informacją co było w liście , robiła niewybredne komentarze ( przy mnie jakbym była powietrzem) do mojego męża że mógł lepiej trafić i że dzisiaj nie sa takie czasy że trzeba na siłę ciągnąć małżeństwo , regularnie brała swojego syna a mojego męża na zakupy że niby ma pomóc w noszeniu siatek po czym stwierdzałam na koncie brak pieniędzy - okazywało się że płacił za jej zachcianki typu kryształowa lampa ( 1000zł.) , kozaki ( 700zł.) płaszcz ( 1400zł.) meble drewniane ( 2800zł.) ... mogę tak wymieniać bez końca ... Regularnie razem (teściowie i my jeździliśmy) na wyjazdy nad morze w góry ( opłacane oczywiście przez nas ) - najlepsze było to jak się dowiadywałam że wyjeżdżamy : kochanie widzę że jesteś zmęczona więc wykupiłem nam wyjazd 🤣🤣🤣 Niektórzy lubią tego typu chore zażyłości ale nie szło z nią wysiedzieć - kobieta typ wypowiedzi : wiem wszystko najlepiej i nie dyskutuj ze mną bo żyję trochę dłużej na świecie , ale jesteś beznadziejną kucharką czego cię ta matka nauczyła , wyglądasz staro w tym kolorze - no nie jesteś młoda ale ubierasz się tak że wyglądasz jeszcze 10 lat starzej , założyłaś marynarkę i co myślisz że jesteś teraz przez to mądrzejsza 🤣🤣🤣 Teraz się z tego śmieję ale nie było mi do śmiechu ! Rozumiem kolesia ze wcale nie musi być tak jak się wszystkim wydaje , rozumiem że mogły mu puścić nerwy ... Ja moją teściową też wyprosiłam z mojego domu - raz na zawsze !!!