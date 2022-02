Arkadiusz Milik i Agatycze pokazali PIERWSZE wspólne zdjęcie! (FOTO)

Para długo nie potwierdzała związku oficjalnie, jednak zdjęcia paparazzi nie pozostawiały wątpliwości co do charakteru tej relacji.

Kwestią czasu było, kiedy Milik i Agatycze pochwalą się wreszcie swoją miłością. Zdecydowali, że zrobią to w walentynki. Na instagramowych profilach obojga zakochanych pojawiło się to samo czarno-białe zdjęcie zrobione w restauracji.

No w końcu; Już widać było trudy w ukrywaniu. W końcu oficjalnie razem; Życzę wszystkiego, co najlepsze dla was obojga; Co za piękna para!; W końcu się pokazali! Pomyślności - piszą w komentarzach.