Armand Duplantis pobił rekord świata w skoku o tyczce. Sukces świętował z ukochaną. Desiré to prawdziwa piękność (ZDJĘCIA)

Gość pobił swój rekord i skoczył te kosmiczne 6 m i 25 cm a wy tu się zachwycacie jego dziewczyną? Serio? Skoro już oceniamy - ładna z twarzy,ale bez szału. A on z kolei mega charyzmatyczny z urody,niesztampowy,interesujący i mimo chłopięcej urody - bardzo męski. W typie Timothee Chalameta ale zdecydowanie bardziej przystojny... Oczy przepiękne. A jeśli chodzi o wyniki sportowe i osiągnięcia - najwyższa klasa,aż miło się patrzyło na te podejścia do bicia rekordu! Generalnie - igrzyska w Paryżu najgorsze od lat,poprzestawiane wartości i brak szacunku do kobiet - mowa oczywiście o skandalicznym podejściu do damskiego boksu... To powinno się gdzieś zgłosić,nagłaśniać sprawę - MKOL to mafia,która dawno zaprzedała sportowe wartości... NIE dla takiej "tolerancji" - to już inny,CHORY świat niestety...