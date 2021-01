Armie Hammer DEMENTUJE, ŻE JEST KANIBALEM!

opinia 25 min. temu zgłoś do moderacji 22 3 Odpowiedz

Wiecie dlaczego on nie idzie do sądu mimo straty pracy, a tylko odpowiada, że nie będzie się odnosić do tego co te kobiety napisały o swoich przeżyciach z nim? Bo to, że przekonywał kobiety do swoich fantazji o ucięciu palca, czy zjedzeniu serca to prawda i inne rzeczy też. Jeśli ktoś tylko fantazjuje to pisze opowiadanie, książkę, ale jeśli takie rzeczy proponuje innej osobie, to liczy na to, że ta inna osoba szaleńczo zakochana, albo chora psychicznie powie "zróbmy to". Tak ostrych czynności się nie proponuje osobom zdesperowanym do kontaktu z kimś znanym, bo jakaś naprawdę pozwoli sobie uciąć palec, czy za pieniądze, czy ze względu na chorobę i to jest pewne. Nie mówiąc o tym, że taki bogacz może sobie jechać do jakiegoś kraju w którym się wyżyje seksualnie, a później nie będzie żadnej sprawiedliwości dla jego ofiary, bo miejscowa policja nawet się tym nie zajmie. Wiele mogło się dziać i czekam aż porządnie go sprawdzą. Nie widzę w tym nic śmiesznego.