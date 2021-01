Rubaszny Radosław Majdan wyznaje: "LUBIMY Z GOSIĄ LEŻEĆ NA SOBIE 69"

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek doszli do perfekcji w relacjonowaniu swojego życia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie równie swobodnie mówią o przewijaniu Henia, jak i o romantycznych uniesieniach. Oczywiście w czasie radosnego perorowania zawsze umiejętnie wplatają kilka sponsorowanych reklam, bo przecież nie prowadzą swoich kont dla samej frajdy...

Majdanowie przebywają obecnie w Meksyku, gdzie wynajęli dla całej rodzinki pokaźną willę z basenem. Choć początkowo narzekali na deszczową pogodę, nie przeszkadza im to, by cieszyć się wakacjami i odpoczywać. Zadowolony Radzio pokazał nawet zdjęcie, na którym zrelaksowana Gonia wtula się w jego plecy. Jeden z życzliwych internautów tak to skomentował: