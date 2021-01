Radosław Majdan terroryzuje Małgorzatę Rozenek meksykańskim WĄSEM! "Przeraziłam się, jak TO zobaczyłam!" (ZDJĘCIA)

Aga 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy naprawde kazda chwila Majdanow zamieszczona na insta musi byc przez was, redakcje Pudelka, skopiowana i przedstawiona tu na portalu? Jak ktos ich sledzi to robi to dobrowolnie na insta. Przestancie nas zanudzac ta para i wezcie sie za ciekawsze tematy i osoby z kraju i swiata ktore naprawde maja cos do powiedzenia i zaprezentowania.