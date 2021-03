Armie Hammer oskarżony o GWAŁT! "Myślałam, że mnie zabije"

Kama 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 9 Odpowiedz

Sama bym chciała, by taki przystojny koleś mnie przez cztery godziny „gwołcił”, bo mój stary niedomaga i mam tylko dwie minuty seksu . Nie przeszkadzało by mi to. Normalnie ciostko ten facetów w niebieskich oczkach. Teraz niektóre siksy same się proszą by były zerżnięte, a potem odtrącone grożą, że faceta zamkną w więzieniu. I coraz więcej się o tym mówi. Rozumiem gwałt. Ale kuzwa, seks to tez porządne bzykanie. Chyba nie zawsze chodzi o to, by być grzecznym w łóżku. Poza tym, przecież chyba się na to godziła (?) ni właśnie jak to było z tym, bo jakoś nie umiem zrozumieć tych wypowiedzi.