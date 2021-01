Była dziewczyna Armiego Hammera przerywa milczenie: "Powiedział, że chce mi połamać żebro, zgrillować i ZJEŚĆ"

ahj 27 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

A do tej pory mogło się wydawać, że najbardziej skuteczną zemstę na zdradzającym facecie wymyśliła bohaterka filmu "Zaginiona dziewczyna". No ale to była fikcja, ale żona Hammera i ex kochanka w spółce lepiej go załatwiły. Także panowie wiarołomni, zastanówcie się dziesięć razy , zanim wacki was zaswędzą