Armie Hammer wyszedł z ośrodka rehabilitacyjnego po oskarżeniach o GWAŁT I KANIBALIZM! Przeszła mu już ochota na grillowane ludzkie żebra?

Anka 23 min. temu

Pisanie o nim z gory "kanibal" jest troche na wyrost. Kanibalizm jest bardzo, bardzo rzadkim zjawiskiem, ma czasem podloze natury seksualnej u seryjnych zabojcow, a juz oni sa (na szczescie) niejako anomalia. Moze u niego to tylko jedna z fantazji, do ktorej spelnienia wcale w rzeczywistosci nie dazyl, a moze to zdanie o zebrach jest wyrwane z kontekstu, nie wiem. Wiem za to, ze szafowanie takimi powaznymi oskarzeniami jest okropne tak samo, jak zdradzanie partnera i osmieszanie wlasnej rodziny, ale tez msciwosc i celowe niszczenie bylego kochanka.