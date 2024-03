Artur Baranowski, rekordzista programu "Jeden z dziesięciu", pojawi się w KOLEJNYM teleturnieju?! Kotarski ujawnił szczegóły (WIDEO)

Rekordzista "Jednego z dziesięciu" ponownie zagra w teleturnieju

Patrząc na skromną postawę mieszkańca wsi Śliwniki i lawinę popularności, jaka spadła na niego po emisji kultowego już odcinka, można było przypuszczać, że będzie on unikać dalszej obecności na szklanym ekranie. Artur Baranowski przychylił się jednak do licznych próśb. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce zobaczymy go w kolejnym teleturnieju wiedzowym.