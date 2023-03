Artur Rojek STARANOWAŁ ogrodzenie stadionu! Muzyka przebadano alkomatem. "Śmieszna sytuacja..."

Nastolatka 20 min. temu zgłoś do moderacji 8 5 Odpowiedz

Teraz sobie pomyslcie gdyby Wieniawa, Rozenek albo Lewa tak zrobila. Suchej nitki byscie na niej nie zostawili. Ale jak facet to jdj0ta! To wiekszosc ludzi go broni i uwaza to za zabawne. To jest chore co sie dzieje w tym kraju. Facetow zawsze ze wszystkiego sie tlumaczy. A kobiety hejtuje nawet za najmniejsze rzeczy nawet za sukienke nie taka. I jeszcze to tlumaczenie ze to „smieszna sytuacja”. Faktycznie. Ale smieszne, ale sie usmialam. Niech sie cieszy ze ludzi na drodze nie bylo. Stracilam do niego resztki szacunku.