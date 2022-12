Artystka Julia Wieniawa rozdaje autografy, sprzedaje koszulki za 130 ZŁOTYCH i ŚCISKA SIĘ z Mateuszem Banasiukiem po koncercie (ZDJĘCIA)

Tym razem Mateusz mógł podziwiać wokalne i taneczne popisy Wieniawy. Po zakończonym koncercie udał się również za kulisy, by uściskać koleżankę z planu. Celebrytka zadbała o to, by i na spotkaniu z fanami zachwycać outfitem. Wieniawa wskoczyła w krótki srebrny top, który odkrywał jej plecy. Stylizację uzupełniła majtko-spodniami, pamiętając o błyszczących dodatkach. Nie zabrakło więc oszronionej brokatem czupryny i pasującej do zestawu ozdoby do włosów.