Nikodem Rozbicki podziwia występ swojej byłej dziewczyny Julii Wieniawy na koncercie w Warszawie (ZDJĘCIA)

Julia Wieniawa rozpoczyna trasę koncertową. Celebrytka dała pierwszy koncert w Warszawie

W czwartek w warszawskim Klubie Palladium odbył się pierwszy koncert w ramach trasy Julii Wieniawy. Celebrytka starannie relacjonowała na swoim instagramowym profilu przygotowania do wielkiego show, po występie nie zapomniała także podzielić się kilkoma zdjęciami i nagraniami ze sceny oraz zza kulis. Julka bez wątpienia starannie zadbała, by inauguracja jej trasy zapadła w pamięć wszystkim zgromadzonym. 23-latka na scenie stołecznego klubu wystąpiła w aż trzech różnych stylizacjach, wykonania kolejnych utworów urozmaicała zaś tanecznymi popisami. Celebrytka przygotowała też dla fanów niespodziankę i w pewnym momencie zaprosiła do wspólnego występu przyjaciela, Macieja Musiałowskiego.