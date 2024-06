Aryna Sabalenka na greckich wakacjach z NOWYM ukochanym. Pokazała się w bikini (FOTO)

Marek 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do tych co piszą, że już z nim nie była. Bla, bla bla. Ile nie była? 5 dni?! Żona obecnego napisała, że ich romans trwa od Kalifornii czyli od Indian Wells( 3 marca początek- ona odpadła z turnieju 13 marca). 8 marca jeszcze na życzenia Kolcowa z okazji Dnia Kobiet odpisała, że go kocha. 17 marca już nie żył. Więc xd zdradziła go, poszła do milionera, rozbiła kolejną rodzinę. No ale miło, że zerwała 5 dni przed samobójstwem i już z nim nie była.