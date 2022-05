Ashley Graham pokazała, jak karmi PIERSIAMI bliźnięta. Porównała to do... FISTINGU

anna 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 7 Odpowiedz

Mowcie co chcecie, piękna jest. Jest w niej dużo kobiecości. Co do zdjęcia, urocze:) głównie przez te dwa małe bobaski. Patrzac na zdjęcie współczuję, takie karmienie jest MEGA niewygodne, pół godziny w takiej pozycji? Aż mnie coś boli. Aczkolwiek ja nie publikowałabym takiego zdj. Pokazać mamie ok, rodzenstwu, tyle