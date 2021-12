Ciężarna Ashley Graham pozuje NAGO, oswajając fanów z ROZSTĘPAMI na brzuchu! (FOTO)

Ulises 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jeśli na 4 i 3 od dołu zdjęciu posmarowała brzuch dermotanem żeby nie było widać rozstępów to znaczy ze nie so końca taka z nich dumna . Dzisiaj dziewczyny , kobiety z parciem na szkło są gotowe zrobić wszytko i pokazać DUŻO żeby szokować publiczność . Ale w zaciszu domowym obgryzają paznokcie i ronią łzy . Ta sesja z rozstępami na potrzeby PR nam naprawdę nie jest potrzebna żeby przeżyć ten week end. Jej tak . Przypuszczamy ze nieźle zarobiła . Ale teraz jak słyszy i czyta komentarze to się zastanawia czy gra warta takiego „ wyuzdania „ Szkoda . Mamy dziwne czasy.