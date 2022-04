Asystentka Amber Heard POGRĄŻA JĄ na rozprawie z Johnnym Deppem. "Znęcała się nade mną i często była pod wpływem narkotyków"

Za nami kolejny dzień batalii sądowej zawzięcie toczonej przez Johnny'ego Deppa i Amber Heard. Byli małżonkowie najwyraźniej uznali, że nie mają nic do stracenia i wytaczają przeciwko sobie najcięższe działa. Media już nazywają potyczkę zwaśnionej pary "procesem dekady", a to dopiero początek postępowania sądowego, które ma potrwać aż sześć tygodni... Przypomnijmy, że Depp oskarża byłą żonę o zniesławienie i zaprzecza, by kiedykolwiek się nad nią znęcał. Twierdzi natomiast, że to ona go wykorzystała, dlatego aktor domaga się 50 milionów dolarów zadośćuczynienia. Z kolei Heard wnosi o 100 milionów dolarów.