Johnny Depp brutalnie w wiadomościach do przyjaciela: "Mam nadzieję, że GNIJĄCE ZWŁOKI Amber rozkładają się w bagażniku"

wiedźma 26 min. temu

Bardzo lubię Johnnego Deppa. Jest świetnym aktorem. Widziałam wszystkie jego filmy. Niestety nie rozumiem "fenomenu" Amber. Zasłynęła tylko tym, że była jego żoną i przez to się "wybiła". Jej kolejne związki opierały się głównie na pieniądzach i każdy to widział. Co kolejny partner to bogatszy. Johnny Depp jest uzależniony od alkoholu i od wieeeeelu lat sam mówi o tym otwarcie. Kobieta wiążąca się z taką osobą wie na co się piszę. Nikt mi nie wmówi, że Amber była z nim z prawdziwej miłości. Widać po jej historii związków, że im bogatszy facet tym bardziej ją do niego ciągnie. Depp to bardzo ciekawa postać jako człowiek i aktor. Jedyny w swoim rodzaju. Amber chciała się wybić na jego plecach i "wycisnąć" z niego jak najwięcej ... ale jej to do końca nie wyszło.