Avril Lavigne i Tyga znów się spotykają?! "Przyłapano" ich razem na imprezie w Las Vegas (ZDJĘCIA)

Choć kilka tygodni temu zagraniczne media poinformowały, że relacja tej dwójki to już przeszłość, wszystko wskazuje na to, że nie zdecydowali się na całkowite zerwanie kontaktów. Potwierdzać to mają najnowsze fotografie, jakie im wykonano. Na zdjęciach zrobionych na jednej z imprez w Las Vegas widzimy, jak Avril i Tyga ewidentnie spędzają razem czas. Wsłuchując się w kolejne DJ-skie sety w Encore Beach Club, 38-latka i młodszy od niej o pięć lat raper nieustannie rozmawiali. Podczas pogawędki Lavigne prezentowała cały wachlarz min. W pewnym momencie uwodzicielsko trzymając rękę na biodrze, postanowiła nawet zaszeptać coś muzykowi do ucha.