Barbara Kurdej-Szatan jest w ciąży?

Barbara Kurdej-Szatan bez wątpienia należy do grona najbardziej zapracowanych polskich gwiazd. Aktorka jeszcze do niedawna znana była głównie jako blondynka z reklam Playa, jednak stosunkowo szybko udało jej się przebić do pierwszej ligi polskich celebrytów. Dziś Kurdej-Szatan nie może narzekać na brak ofert - regularnie pojawia się więc w kolejnych kampaniach reklamowych oraz znanych polskich serialach.