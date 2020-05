Barbara Kurdej-Szatan jest w ciąży. Znani znajomi nie kryją ekscytacji: "Widziałam to W TWOICH OCZACH"

Barbara Kurdej-Szatan od miesięcy była bohaterką licznych doniesień na temat kolejnej ciąży. Choć jeszcze niedawno smutno stwierdzała, że jej wysiłki w zapewnieniu Hani rodzeństwa póki co spełzają na niczym, to kilkanaście tygodni temu miało dojść do przełomu. W efekcie w niedzielę Basia w końcu oficjalnie potwierdziła swój błogosławiony stan.





Informacje o tym, że Barbara Kurdej-Szatan jest w drugiej ciąży, wzbudziły spore zainteresowanie mediów i fanów. Celebrytka nie tylko podzieliła się tym wyznaniem na swoim Instagramie, lecz także udzieliła wywiadu magazynowi Party, w rozmowie z którym zdradziła więcej szczegółów. Dzięki temu dowiedzieliśmy się między innymi , że Basia jest w piątym miesiącu ciąży i już snuje plany na temat samego porodu.





Sporą rolę w "pompowaniu" medialnego szumu wokół ciąży celebrytki odegrał właśnie jej post w mediach społecznościowych. Na to wyznanie zareagowali bowiem nie tylko fani, lecz także znane osobistości, które czym prędzej zabrały się za pisanie gratulacji. W efekcie pod postem Basi szybko zaroiło się od wpisów mniej lub bardziej popularnych gwiazd.





Gratulacje! Cudowna wiadomość, ale się cieszę - napisała od siebie Paulina Krupińska.





Basia, gratulacje! Widziałam to w oczach Twoich. Bardzo się cieszę i ściskam Was - wtórowała jej Ania Karwan.





Ufff, nareszcie! Kochani, piękne zdjęcie! Piękni Wy - ekscytowała się Joanna Koroniewska.





Uhuuu! - zareagowała w intrygujący (?) sposób Lara Gessler, która również ogłosiła swoją ciążę zaledwie kilka dni wcześniej.





Na nieco bardziej "tradycyjne" gratulacje zdecydowali się z kolei między innymi Maffashion, Anna Lewandowska, Marcelina Zawadzka, Agnieszka Hyży, Ania Karwan, Magda Steczkowska, Katarzyna Zielińska, Maciej Kurzajewski czy Ida Nowakowska, którzy ograniczyli się w dużej mierze do magicznego słowa "gratuluję" i garści emoji.





A czego Wy im życzycie?