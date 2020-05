Ciężarna Barbara Kurdej-Szatan duma o urokach macierzyństwa: "Poród to trudne, ale i MAGICZNE PRZEŻYCIE"

Barbara Kurdej-Szatan niebawem po raz kolejny zostanie mamą. Przez ostatnie miesiące celebrytka wielokrotnie wspominała na łamach prasy, że chciałaby wkrótce urodzić drugie dziecko, jednak miała trudności z zajściem w ciążę. Dziś wiemy, że w końcu się udało, a Basia obwieściła już światu radosną nowinę.





Choć teraz "blondynka z reklam" nie kryje radości ze swojego błogosławionego stanu, to jeszcze w styczniu podkreślała, że ona i jej mąż na razie mają na tym polu dość mierne sukcesy. Wszystko przez zmagania Basi z chorobą, która uniemożliwiała jej spełnienie tego marzenia. Co prawda fani niedawno podejrzewali, że coś mogło się w tym temacie zmienić, ale sama zainteresowana ostatecznie nie zabrała głosu.





Teraz wiemy już, że Basia faktycznie jest w ciąży, czym pochwaliła się nie tylko na Instagramie, lecz także na okładce najnowszego wydania Party. Z rozmowy celebrytki z magazynem dowiadujemy się między innymi, że miała wiele obaw, gdy zaszła w ciążę i dlatego nie chciała od razu dzielić się ze światem radosną nowiną.





Teraz mogę to zrobić, bo jestem spokojniejsza. W pierwszym trymestrze ciąży nie chciałam jeszcze o niej mówić - wspomina Basia na łamach kolorowej prasy.





Oprócz tego celebrytka uznała za stosowne podzielić się z nami informacją, że zależy jej na naturalnym porodzie.





Bardzo chciałabym rodzić naturalnie i taki mamy plan. Poród to dla mnie trudne, ale i magiczne przeżycie. Jednak jestem przekonana, że natura tak wszystko urządziła, by było to dobre i dla dziecka, i dla mamy - twierdzi.





Dodatkowo Basia chciałaby, aby mąż był przy niej w tym wyjątkowym momencie.





Bardzo bym chciała, żeby Rafał był ze mną także podczas drugiego porodu. Obecnie tatusiowie nie mają wstępu na porodówki, nie mogą odwiedzać swoich partnerek i dzieci w szpitalu. Oboje mamy jednak nadzieję, że to się wkrótce zmieni - czytamy.