Barbara Kurdej-Szatan PRZERYWA MILCZENIE! Cytuje Konopnicką, drąży temat migrantów i... środowiska LGBT

95 procent polskich emigrantów po 1945 roku (wliczając w to masowe, często przymusowe wyjazdy lat 1968-1970, 1980-1982 i exodus po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej) natychmiast zaakceptowało specyfikę, kulturę, prawo, stosunki społeczne państw, w których osiedli. Tak samo – miażdżąca większość polskich emigrantów i ich dzieci szybko zaczęła tam pracować bądź uczyć się. Polacy WSZĘDZIE świetnie asymilują się! Fala milionów ludzi, którzy od 2015 roku przybywają do Europy z Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki to w ponad 90 procentach MIGRANCI EKONOMICZNI, NIE UCHODŹCY!, na ogół muzułmanie, często niepiśmienni, niemający żadnych kwalifikacji, żadnego wykształcenia, nieznający żadnego języka obcego, nienadający się do żadnej pracy. CO NAJGORSZE – po przybyciu do kraju docelowego („dziwnym” przypadkiem są to Niemcy, Niderlandy, Szwecja, Francja, UK, czyli państwa JESZCZE bogate i mające rozwinięty system świadczeń socjalnych) NIE CHCĄ UCZYĆ SIĘ i PRACOWAĆ, żyjąc jedynie z obfitych zasiłków, w przyznanych im darmowych lokalach, z darmowymi mediami jak elektryczność, gaz, Internet. Rozmnażają się na potęgę, bowiem zasiłki na dzieci są wspaniałe – im więcej potomstwa, tym lepiej się żyje rodzinie imigrantów. Łatwo sprawdzić na stronach ministerstw Niderlandów, Niemiec itd., jaki procent osiedlonych tam po 2015 roku „uchodźców” nadal nie pracuje, nie uczy się, nie posiada PODSTAWOWEJ znajomości języka kraju, w którym dostatnio żyją na koszt pracujących, aktywnych tubylców. W niektórych regionach tych państw to nawet 70%, średnio ponad 40%. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze religijny fanatyzm sporej części przybyszów z Azji i Afryki, odrzucenie kultury, obyczajów, społecznych i prawnych uregulowań państw, w których osiedli. Zradykalizowani islamiści (czytaj terroryści, „bojownicy” ISIS itp.) są liczni nawet w TRZECIM pokoleniu tych migrantów, którzy przybyli do państw zachodniej Europy w pierwszych 20 latach po IIWŚ. Należy jeszcze podkreślić, że do Europy przybywają od kilku lat ZAMOŻNI Irakijczycy, Syryjczycy, Kenijczycy, Afgańczycy, Nigeryjczycy itp. 3000-6000$, które MINIMUM muszą płacić przemytnikom OD OSOBY za transport do Europy to przeciętny zarobek tamtejszego robotnika/ urzędnika z 6-8 LAT! Zdecydowanej większości mieszkańców tych państw nigdy nie będzie stać na taką eskapadę.