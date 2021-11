Barbara Kurdej-Szatan STRACI MAJĄTEK przez aferę? Wiemy, ile wcześniej mogła dostawać ZA JEDEN POST

Mila 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 8 Odpowiedz

Ludzie... Co za hejt!! Czy ona jest zbrodniarzem? Czy lata z gołym tyłkiem prosząc o rolę? Puszcza się z każdym? Powiedziała swoje zdanie, jak każdy ma do tego prawo. Czy nikt z Was nie skrytykował policji/straży / prezydenta w ostrych słowach? Każdy potrafi przekroczyć granice wypowiedzi, gdy ponoszą go emocje. Kogo było jej żal, gdy się uniosla? Dzieci. Wystarczy empatia. Bolała ją krzywda, ze nikt nie pomaga dzieciom, które nie z własnej woli siedzą w lesie. Gdy dopada kogoś niemoc i bezsilność, słowa cisną się same. Przykre, ze ludzie nawołują do zniszczenia jej zawodowo z powodu empatycznych pobudek...