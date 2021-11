TYLKO NA PUDELKU: Losy książki o Barbarze Kurdej-Szatan wiszą na włosku? "Nie może jej promować. JEST ZAŁAMANA"

Baśka jest załamana, bo teraz nie może promować książki nawet na Instagramie. Bo co napisze, to jest hejt - zdradza Pudelkowi specjalista od wizerunku gwiazd.

Jak twierdzi nasz informator, książka Basi w formie wywiadu o tajemniczym tytule "Jak to się stało?" trafiła do druku na początku listopada. Zarówno Kurdej-Szatan, jak i autorka publikacji są obecnie pełne obaw, jest już bowiem za późno na wprowadzenie większych zmian w treści. Panie poważnie myślą o chwilowym wstrzymaniu się z publikacją do czasu, gdy emocje wokół celebrytki nieco opadną.

Jeśli książka ukaże się bez odniesienia do afery, to będzie nieautentyczna i ludzie będą się z aktorki śmiać. Najlepiej w tej sytuacji poczekać, dopisać dodatkowy rozdział i ruszyć z promocją w nowym roku, jak ludzie zapomną. A jeśli już na to za późno, to aktorka i autorka mają problem - uważa specjalista od wizerunku gwiazd.