Baron i Sandra Kubicka jednak SĄ RAZEM?! Modelka spędziła sylwestra z muzykiem w Zakopanem: "W dresach, o wodzie i czipsach" (ZDJĘCIA)

A ja sylwestra o 10.00 pogonilam pasozyta z domu. Mielismy wkoncu gdzies wyjsc... no ale jak sie okazalo; 'On nie wie po co ze mna jest' no to spie...... po 10 latach. Wspanialy ten 1 stycznia bez zakapiora na kanapie.