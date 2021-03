Bartek Kasprzykowski i Piotr Gąsowski SKACZĄ SOBIE DO GARDEŁ: "Z jakiegoś powodu już jurorem nie jestem. TY WIESZ"

Byłeś jurorem, wiesz, jak jest ciężko oceniać kolegów, ile razy tłumaczyłeś, że to okropne uczucie, prosiłeś wykonawców o wyrozumiałość... A teraz mówisz o koleżance, obok której siedziałeś za jurorskim stołem "per Skrzynecka", sugerujesz niekompetencję, jesteś złośliwy... Przykro to czytać... I robisz to publicznie?! - ubolewał "Gąsu".