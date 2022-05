Bartosz Bielenia OŻENIŁ SIĘ?! Koleżanka aktora wygadała się podczas wywiadu: "Jak rozmawiałam z nim i JEGO MAŁŻONKĄ Sonją..."

Fbd 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

A co to za tajemnica, że wzięli ślub? Jaki powód,by trzymać to w tajemnicy, bez przesady?? Czy to jakiś powód do wstydu, że zamiast narzeczoną będzie się o niej pisało, że małżonka? Nie rozumiem...