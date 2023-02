Bartosz Gelner opowiada o związku ze starszą o 16 lat Magdaleną Cielecką: "DZIWIĘ SIĘ, że wcześniej nie zwróciła na mnie uwagi"

gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Fajnie! Zazdroszczę jej młodszego faceta. Ci w moim wieku tak szybko się starzeją.... Polacy nie są zbyt urodziwi, ale przecież mogli by o siebie dbać. Chociaż tyle co my, kobiety: farbowanie, zmarszczki, fajne ciuchy....Panowie! Naprawdę można - jak nie dbasz o siebie, to nie umiesz zadbać o nikogo.... NO chyba, że cały dzień latasz za dzieciakami, ale przecież to nie wy panowie ;). PS. dlaczego tak wielu zamożnych mężczyzn z dobrymi samochodami, ma takie zepsute zęby??? Idźcie do dentysty! Na auto jest, a na dentystę nie?! Ortodonta też nie jest straszny ;)