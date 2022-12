Cekinowa Magdalena Cielecka w długich kozaczkach pozuje na premierze serialu "Mój Agent" (ZDJĘCIA)

Magdalena Cielecka od lat pozostaje aktywna w branży filmowej i co jakiś czas można usłyszeć o nowym projekcie, w którym bierze udział. Tym razem aktorka zagrała w serialu "Mój Agent", opowiadającym o kulisach pracy agentów aktorskich. Gwiazda zagrała... samą siebie, a w kolejnych odcinkach będzie można zobaczyć jeszcze między innymi Danutę Stenkę, Macieja Stuhra i Jerzego Stuhra oraz Tomasza Karolaka. Mimo że Magda jest niezwykle aktywna zawodowo, to o życiu prywatnym mówi niewiele. Kilka lat temu była na ustach niemalże wszystkich, gdy zaczęto plotkować, że spotyka się z młodszym o 16 lat Bartoszem Gelnerem.

Para jest ze sobą związana od 2019 roku, jednakże niechętnie opowiada o swojej relacji w mediach. Cielecka przez wiele lat nie komentowała relacji z ukochanym, ale kilka miesięcy temu postanowiła zrobić wyjątek i otworzyła się nieco w rozmowie ze "Zwierciadłem". Gwiazda poruszyła między innymi temat upływającego czasu, a zapytana o to, czy nie boi się tego, co będzie za dekadę lub dwie, odpowiedziała, że nie postrzega Bartosza przez pryzmat wieku.

Mam pełną tego świadomość, że on mnie wiekiem nigdy nie dogoni, a ja też na niego nie poczekam. Ale z jakiegoś powodu serce wybrało jego. Nie wartościuje go przez pryzmat wieku, tylko tego, jakim jest człowiekiem. Trzeba też oddzielić wiek od dojrzałości, bo to nie jest tożsame. Ktoś starszy może być dzieckiem na wielu poziomach i odwrotnie, to bardzo indywidualne. Moje życie jest tu i teraz, takie. Jestem w nim na całość - opowiadała.