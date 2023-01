Basen w ogrodzie, kącik grillowy i strefa kibica. Tak wygląda dom Adama Małysza (ZDJĘCIA)

Hera 22 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

Powiedzcie mi co robić . Siostra niszczy mi większość przyjaźni , znajomosci , kontaktów . Od 10 lat ten sam proceder . Gdy zaproszę kogoś na wspólny wypad , urodziny , imprezę ona podchodzi do tych osób nawiązuje kontakty i zaczyna „ przyjaźnie „ . Wybiera tylko te majętne dobrze usytuowane . Oczywiście po paru latach urywa znajomosci zostawiajac po sobie niesmak . Siostra nigdy nie była inteligenta . Nigdy nie pracowała . Wyszła za mąż za bogatego sąsiada który niestety ma „ swój świat „ żyje tylko pracą. Ona za czasów szkolnych nigdy nie miała przyjaciółki , nawet o koleżankę było ciężko . Nie wiem co jest z nią nie halo bo dzieli nas 10 lat różnicy . Zawsze traktowała ludzi z góry i może w tym tkwi problem . Moja rodzina ma korzenie szlacheckie i ona od dziecka na tym jechała . Zawsze było mi głupio bo ona dosłownie na każdym kroku to podkreśla . Najgorsze jest to , że rozpowiada takie bzdury aby moi znajomi przestali ze mną utrzymywać kontakt