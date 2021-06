Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise" OBŚCISKUJĄ SIĘ w sopockiej restauracji i sączą kolorowe trunki na plaży (ZDJĘCIA)

Ostatnia edycja "Hotelu Paradise" po raz pierwszy zakończyła się rzuceniem kuli. O taki "gest" pokusił się Krystian, który zrobił to tylko po to, by podzielić się pieniędzmi zarówno z Basią, jak i dwójką innych finalistów - Bibi i Simonem. Historia ta zakończyłaby się pięknie, gdyby jednak nie fakt, że Krystian i Basia rozstali się zaledwie dwa tygodnie po programie. Dziewczyna nie musiała jednak długo opłakiwać swojego eks, bo na jej drodze ponownie stanął inny uczestnik programu - Krzysztof.